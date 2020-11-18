Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te bir kamyonette 53 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te bir kamyonette, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliği, düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol uygulama noktasında, bir kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
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