Bitlis Valiliği, düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol uygulama noktasında, bir kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.