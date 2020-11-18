Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 2 mahalle karantinaya alındı
Koronavirüs vakalarının gittikçe yoğunlaşması nedeniyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Piri köyünün Pür ve Şaban mahalleleri son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs
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