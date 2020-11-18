Depremde erken uyarı sistemi büyük önem taşıyor. 10 saniye farkla can ve mal kayıplarının önüne geçiliyor.

Deprem olduğunda sarsıntı şiddeti 3 dalga şeklinde ilerliyor.

İlk dalga olan "P" yıkıcı değil, ardından gelen "S" ve "L" dalgası yıkıcı...

Depremde 10 saniyenin önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "P dalgası deprem odak noktasına çıktı ilerledi, geldi bize. Bize geldiği anda bizim S dalgası da yola çıkmış oluyor, l dalgası da yola çıkmış bulunuyor. Arada yaklaşık 10 saniye fark var ikisi arasında" dedi.

Bu fark ise erken uyarı sistemi ile afet riskini azaltıyor.

Erken uyarı afet riskini azaltıyor

Sözbilir, "Biz eğer erken uyarı sistemini kurarsak, P dalgası geldiği anda metro duruyor, bütün büyük ölçekli yapıların elektrikleri kesiliyor, doğalgaz kesiliyor. Her şey duruyor" diye konuştu.

Böylece depremin ardından olası bir yangının önüne geçilebiliyor. Elektrik ve doğalgaz kaynaklı olabilecek felaketler ortadan kaldırılıyor.

"Can ve mal kaybını azaltan bir proje"

Sözbilir erken uyarı sisteminin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Metro hareket halindeyken depreme yakalanması başka bir şey, devrilir insanlar ölür. Ama eğer durursa sadece sallanmış olacak metro. Dolayısıyla ciddi anlamda can ve mal kaybını azaltan bir proje bu."

Sadece İstanbul'da olan sistemi İzmir'de kurmak için Dokuz Eylül Üniversitesi de çalışma başlattı.