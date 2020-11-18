Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.O.B, uyuşturucu hap ile yakalandı. Uyuşturucu satışıyla ilgisi olduğu öğrenilen R.K. ise Kışla Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ülke çapında radarla hız denetimi: 24 bin 518 ihlal tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz