Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa sunuldu.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma 23 Aralık'a ertelendi

Mütalaada sanık Kalaycı'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.