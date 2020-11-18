Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Ulukışla köyünde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.
AFAD görevlisi, yaklaşık 25 metre derinliğindeki boş su kuyusuna iple sarkarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yaklaşık 4 gündür kuyuda kalan köpek, hayvan barınağına teslim edildi.
Etiketler: AFAD
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