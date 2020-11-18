Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün istihbari çalışmaları sonucu, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden N.T. ve M.T'nin kazanç elde etmek maksadıyla kumar oynattığı bilgisinin alınması üzerine 2 ev ve bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda N.T'nin evinde 20 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Ekipler, N.T. ve M.T. hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatırken, 20 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 41 bin 275 lira ceza kesildi.