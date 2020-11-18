Kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi.

İzmir'den Çanakkale yönüne giden Okan Zengin yönetimindeki hafriyat kamyonu, trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak 11 araca ve bir manav tezgahına çarpıp, karşı yola geçti.

Kamyon ardından elektrik direğine ve otobüs durağına çarptı. Devrilen direk, park halindeki otomobilin üzerine düşerken, kazada yolda bekleyen 1 kişi yaralandı.

Nar ekşisi kan zannedildi

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Zengin'i gözaltına aldı.

Kamyonun çarptığı araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırsa da bunun daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Zengin, daha sonra serbest bırakıldı. Kazada, toplam 11 araçta hasar meydana geldi.