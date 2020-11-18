Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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