Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin Sarı'nın kullandığı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Bucak sapağı mevkisinde, Hasan Kaya yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Güllü Kaya, Aynur Kaya, Elmas Aydoğan ve Hıdır Aydoğan yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Trafik
Sıradaki Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz