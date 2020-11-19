Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaca çarpan otomobil parçalara ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil ağaca çarpıp parçalara ayrıldı.
Ozan Ö. idaresindeki otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölündü.
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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