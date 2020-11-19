Yenibosna Merkez Mahallesi'nde, tekstil işi yapılan 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın önündeki cadde trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde büyük hasar meydana geldi.