Bitlis'te sığınmacılara ve onları taşıyan kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı. İl merkezinde durdurulan bir kamyonette 59 sığınmacı yakalandı.

Adilcevaz'da da, jandarma ekipleri Çimenli yol kontrol uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 53 kişi yakalandı. Sığınmacıların ülkeye yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.