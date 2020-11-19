Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 05:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 112 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te iki ayrı noktada durdurulan kamyonetlerde 112 sığınmacı yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te sığınmacılara ve onları taşıyan kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı. İl merkezinde durdurulan bir kamyonette 59 sığınmacı yakalandı.
Adilcevaz'da da, jandarma ekipleri Çimenli yol kontrol uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 53 kişi yakalandı. Sığınmacıların ülkeye yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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