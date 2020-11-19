Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sultangazi’de silahlı terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaparak örgüte haraç topladıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaparak haraç toplanıldığı bilgisini üzerine geçen cumartesi günü Sultangazi'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Dün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.D., Y.G., C.Ö.,ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir başka şüpheli C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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