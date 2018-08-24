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Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin ardından eve dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı. 

Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.

Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.

Kaynak: AA

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