  • 24 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.041
    EURO 7.026
  • BIST 90185.99
    ALTIN 234.448
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırşehir'de maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Kırşehir'de maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Kırşehir Kaman'da florit madeni ocağında 1 işçinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırşehirde maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Kaman Cumhuriyet Savcılığı, Yeniyapan Köyü'nde bulunan maden ocağındaki incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay günü işçilerle madene girdiği belirtilen işletme sahibi Ali K. ve göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçi Ercan Akkuş'un ifadeleri alındı.

Maden ocağındaki iş güvenliğiyle ilgili şirket yetkilisinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bu arada, göçükte hayatını kaybeden işçi Abdullah Eyüp Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kaman Devlet Hastanesi'nden alınarak memleketi Elazığ'a götürüldü.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Yeniyapan Köyü'ndeki florit madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmiş, tüneldeki 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Abdullah Eyüp Arslan'ın cansız bedeni, AFAD ekibi tarafından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir maden ocağı göçük, Kırşehir, kaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER