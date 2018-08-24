Kırşehir'de maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Kaman Cumhuriyet Savcılığı, Yeniyapan Köyü'nde bulunan maden ocağındaki incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay günü işçilerle madene girdiği belirtilen işletme sahibi Ali K. ve göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçi Ercan Akkuş'un ifadeleri alındı.

Maden ocağındaki iş güvenliğiyle ilgili şirket yetkilisinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bu arada, göçükte hayatını kaybeden işçi Abdullah Eyüp Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kaman Devlet Hastanesi'nden alınarak memleketi Elazığ'a götürüldü.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Yeniyapan Köyü'ndeki florit madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmiş, tüneldeki 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Abdullah Eyüp Arslan'ın cansız bedeni, AFAD ekibi tarafından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA