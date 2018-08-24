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Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Konya’da Matbaacılar Sitesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa süre içerisinde çevrede bulunan iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Konya'da Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


 

Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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