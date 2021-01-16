İlçeye bağlı Egemen ve Kulak mahalleleri arasından geçen Berdan çayında binlerce balık telef oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Tarsus Çayı üzerinde çok sayıda balık telef oldu. Korkutan balık ölümleri üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri su ve ölen balıklardan örnek aldı. pic.twitter.com/TwC1NTN6f8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2021

Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisliği ekipleri, telef olan balıklardan numune aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, sudan ve telef olan balıklardan örnekler alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, olayın nedeninin inceleme sonrası belli olacağını ifade ederek, "İlk izlenimimiz herhangi bir zehirlenme olmadığı yönünde. Olay, oksijensiz kalma nedeniyle de olabilir. Kesin ölüm nedenleri analiz sonucunda belli olacak" dedi.