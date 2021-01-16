Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Avrupa Yakası'nda Silivri'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli'de kar yağışı görülüyor. Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Eyüpsultan'ın Göktürk ve Hasdal semtleri ile Esenyurt, Alibeyköy ve Sarıyer'de karla karışık yağmur gözlenirken, kentin bazı ilçelerinde ise yağmur etkili oluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Anadolu yakasında ise Beykoz, Maltepe, Pendik Aydos Tepesi ve Sultanbeyli'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı sürüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özledikleri kar manzarasını evlerinden izliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde hazır bekletiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İstanbul Valiliği: 5 ila 20 cm arasında kar bekleniyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm şeklinde kar yağışı olacağı belirtilmişti.

[Fotoğraf: İHA]

İstanbul Valisi Yerlikaya: Tedbiri elden bırakmayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter adresinden beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama yaparak, İstanbulluları uyarmıştı:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar hazırlığı yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması için karla mücadele ekibi oluşturdu.

Ekip, havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında temizleme çalışması yapmak için 24 saat esasına göre çalışacak. İhtiyaç duyulması halinde ekipler, 21 kombine kar küreme aracı, 8 kombine kar küreme traktörü, 4 de-icing sıvı serpme aracı, 4 körük altına giren çok maksatlı kar küreme aracı, 1 kar püskürtme aracı, 1 frenleme ölçüm aracı ve 2 frenleme ölçüm teçhizatı ile müdahalede bulunacak.

[Fotoğraf: AA]

Kar koordinasyon merkezi oluşturuldu

Hazırlıklarla ilgili tüm birimlerin katılımıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi Toplantısı yapılarak, kar koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Havalimanında yağış ihtimaline karşı kapsamlı karla mücadele tatbikatları da yapıldı.