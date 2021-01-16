İstanbul barajları 40 ton çöpten temizlendi
İstanbul'da kuraklık sebebiyle suları çekilen barajlarda temizlik çalışması yapıldı, baraj havzalarından yaklaşık 40 ton atık çıktı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından baraj havzalarındaki sular da çekildi. Suyun çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, 2 hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasında çalışma yaptı.
İstanbul'un su gereksinimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içinde kalıyor.
Çalışmalara 1400 personel ve 200 araç katıldı
Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı.
Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45'i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kâğıt izledi.
Toplanan atıklar, İBB tesislerinde bertaraf edildi.
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