Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de teröristlerce kullanılan sığınaklar imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, silah ve mühimmat dolu 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.
Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 farklı noktadaki sığınak tespit edildi.
Yapılan aramalarda Glock marka tabanca, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, dijital materyaller, hafıza kartları, tüp, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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