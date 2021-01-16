Sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.K, gece saatlerinde mücadelesini kaybetti.

Dün alkol tükettikten sonra fenalaşarak aynı hastaneye götürülen E.İ de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.K. ve E.İ'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de sahte içkiden ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim 2020'den bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölen kişi sayısı 42'ye ulaştı.