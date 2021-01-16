Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum

Erzurum'da iki gündür etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle mahalle statüsündeki 509 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yol açma çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan

Erzincan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 189 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 11, Çayırlı'da 9, İliç'te 22, Kemah'ta 50, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 64, Tercan'da 19 ve Üzümlü ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Tunceli

Tunceli'de ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ovacık ilçesinde araçlar, ağaçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, merkeze bağlı 10 ve ilçelerden Ovacık'ta 32, Pülümür 40, Nazımiye 21, Mazgirt 13, Hozat 22, Çemişgezek'te 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için yoğun mesai yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Belediye ekiplerince iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Akyaka'da 8, Arpaçay'da 13, Sarıkamış'ta 15, Selim'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da sabah erken saatlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara bazı vatandaşlar yem bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Bingöl

Bingöl'de yüksek kesimlerde dün başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ve Yedisu ilçelerinde de 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Karlıova'da kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

4 ilde 268 yerleşim birimi yolu ulaşıma kapandı

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 268 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 11, Başkale'de 11, Çatak'ta 15, Gürpınar'da 15 olmak üzere 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 84, Bitlis'te 50, Hakkari'de ise 82 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan söz konusu illerdeki belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta 388 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 388 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, iş makineleriyle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ile Eğri Köprü ve Kızılırmak'ta kar yağışıyla eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Siirt

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kardan kapanan Pervari ilçesinde 12 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Karla mücadele ekiplerinin tüm ilçelerde hazır bekletildiğini aktaran Canpolat, yollarda araçların mahsur kalmaması için ekiplerin gelen tüm ihbarları değerlendirdiğini aktardı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de yüksek rakımlı Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 2 gündür aralıklarla yağan kar sonucu kapanan 17 köy ve mezra yolunu açmak için İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 15 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı olan Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.