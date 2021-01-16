Türkiye'nin "en yüksek ayaklı viyadüğü" olacak Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

Viyadük tamamlandığında 166 metre yüksekliğe, 1372 metre uzunluğa sahip olacak.

[Fotoğraf: AA]

Viyadük, Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürerek zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak.

Ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak

Proje tamamlanınca dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak ve mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.

[Fotoğraf: AA]

Viyadükte köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi. Köprü üst yapı imalatının ise yüzde 22'si tamamlandı.

Eğiste Viyadüğü'nün 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor