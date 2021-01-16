Kimi maskeyle yüzünü kapattı, kimi de kapüşonunun içine gömüldü.

Kumarcılar, koronavirüs dinlemiyor. Yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 162 kişiye toplam 591 bin 968 lira ceza uygulandı.

Eskişehir

Eskişehir'de mühürlenen iki dernek binasında 113 kişi, kumar oynarken yakalandı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 506 bin 918 lira ceza kesildi.

Dernek binaları yeniden kapatılarak mühürlendi.

[Fotoğraf: AA]

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 kişi bir evde toplanıp kumar oynadı.

Evin salonuna kurulan masalarda çok sayıda pul ve oyun kartı ele geçirildi.

Yakalanan kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve kumar oynamaktan 30 bin 963 lira ceza verildi.

[Fotoğraf: AA]

Aydın

Aydın'da da ekipler, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi.

Suçüstü yakalanan 11 kişiye 22 bin 820 lira ceza kesildi. Ev sahibi de gözaltına alındı.

Uşak

Uşak'ta Durak Mahallesi'nde ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda iki adreste bulunan 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.