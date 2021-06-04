Bursa’da kısa adı ZİHA olan, zirai insansız hava araçları ile ilaçlama yapılarak zamandan tasarruf sağlanıyor. İlaçlama kısa sürede tamamlanıyor. Maliyetler düşüyor.

Uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ZİHA’lar tasarruf sağlıyor

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ZİHA’ların büyük tasarruf sağladığını sövyledi.



"Ciddi bir su tasarrufu var ve bu su da az para değil aslında baktığınızda. İlaçta da neredeyse yüzde 40'a yakın bir ilaç tasarrufu söz konusu oluyor. Sürede de aynı durum söz konusu. Dronla bu bölgede 10-12 dakikada ilaçlamayı gerçekleştirebiliyoruz."

Çiftçiye destek



İnegöl'deki testler, 3 dönüm bahçedeki 144 ağaç üzerinde sürdürülüyor. ZİHA'ların oluşturduğu hava akımı, ilacı dal ve yaprakların altlarına da ulaştırıyor.



Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin projesine İnegöl Belediyesi de destek oluyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban çiftçilere verdikleri destekten bahsetti.



"Burada kurmuş olduğumuz üreten çiftçiler kooperatif modeliyle inşallah çiftçimize dron desteğini, ilaç desteğini biz vermek istiyoruz. İlk şeftali bahçemizde çalışmamızı yapacağız."



Uygulamayla bölgede ZİHA kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.