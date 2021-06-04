Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Katliamın faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Irak’ta yaklaşık 1700 askeri öğrenci ve güvenlik görevlisinin infaz edildiği olaya karışan DEAŞ’lı bir terörist Bolu’da yakalandı.
Polis ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.T.A.A.’nın Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde saklandığı eve sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.
Geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra eve giren ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin 12 Haziran 2014’te Irak’ın Selahaddin kentine bağlı Spyker Askeri Üssü’nde yaklaşık 1700 Irak askeri öğrenci ve güvenlik görevlisinin infaz edildiği olaya karışan teröristlerden biri olduğu açıklandı.
İnterpol tarafından aranıyordu
A.T.A.A’nın Irak İnterpol’ü tarafından 'Spyker' katliamı suçundan hakkında yakalama ve tutuklama kararı olduğu öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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