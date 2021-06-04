Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'da kaza sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.
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