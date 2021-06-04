Ünü Türkiye'ye yayılan Kahramazankazan kavunu, coğrafi işaret tescili aldı. Uzun süre saklanabilme özelliğiyle bilinen kavun, kendine has aroması ve kokusu ile dikkat çekiyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tescil belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan aldı.

İlçenin ilk coğrafi işaretli ürünü

Oğuz, burada yaptığı açıklamada, ilçenin ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asan ise coğrafi işaretlerin artık ülkeler ve şehirler için markalaşma ve tanıtım aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, "Coğrafi işaret, bölge halkının bu ürünlerden daha fazla gelir elde etmesi amacıyla da kullanılmakta. Kırsal kalkınmayı destekleyen, şehirlere göçü önleyen bir etkisi de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sıra kavurma ve karadutta

İlçenin kavurma ve karadutunun da coğrafi işaret alabilmesi için çalışmalar sürüyor.