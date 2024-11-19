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Türkiye
AA 19.11.2024 13:31

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin tıbbi sülüğe el koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin tıbbi sülüğe el koydu

Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.

2 milyon 624 bin 816 lira para cezası uygulandı

Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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