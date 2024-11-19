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Türkiye
TRT Haber 19.11.2024 13:14

Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde, evsel atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı’na deşarj edildiği tespit edildi. Tesise 1 milyon 161 bin 568 TL ceza kesildi, adli soruşturma başlatıldı.

Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı’na deşarj edildiğini tespit etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza uygulandı.

Adli soruşturma başlatıldı

Zafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT’ye hiç girmeden Irlamaz Çayı’na döküldüğü belirlendi.

İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa
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