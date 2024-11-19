Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.11.2024 11:42

Öğrencilere kırtasiye yardımıyla hapis cezasından kurtuldu

Diyarbakır'da geçen yıl 2 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan kişi, kazada yaralanan ve şikayetçi olan 2 kişinin talebi üzerine öğrencilere kırtasiye yardımı yaparak hapis cezası almaktan kurtuldu.

Öğrencilere kırtasiye yardımıyla hapis cezasından kurtuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yılın 10 ayında mahkemeler ve savcılıklarca kabul edilen 1874 soruşturma dosyası ulaştı.

Uzlaştırmacıya verilen dosyalardan 1711'i olumlu, 117'si olumsuz sonuçlandı, 46 dosyada ise taraflara uzlaşma teklifi yapıldı.

Öğrencilere kırtasiye yardımıyla hapis cezasından kurtuldu

Bazı dosyaların ise taraflara ulaşılamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Uzlaştırmacıya verilen dosyaların yüzde 91'inde ise tarafların kendi aralarında uzlaşması dikkati çekti.

Bu dosyalardan birinde de şüpheli, müştekilerin talebi üzerine öğrencilere kırtasiye yardımı yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

Öğrencilere kırtasiye yardımıyla hapis cezasından kurtuldu

6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde 14 Şubat 2023'te R.S. yönetimindeki kamyonun, B.B'nin kullandığı otomobile çarpması sonucu, B.B. ve otomobildeki H.İ.S. yaralandı.

Kaza ile ilgili R.S. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Veysi Engin, şüpheli, müştekiler ve avukatlarıyla görüştü.

Öğrencilere kırtasiye yardımıyla hapis cezasından kurtuldu

Şüpheli R.S, kazada yaralanan B.B. ve H.İ.S'nin uzlaşmak için "öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sunulması" şartını kabul etti.

Dicle ilçesinin kırsal Bozoba Mahallesi'ndeki Bozoba İlkokulunda eğitim gören ana sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemesi ulaştıran R.S, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

"Öğrenciler çok mutlu oldu"

Uzlaştırmacı Veysi Engin, geçen yıl yaşanan bir trafik kazasında mağdur ve şüpheli tarafla görüştüklerini, kaza mağduru kişilerin uzlaşmak istediğini beyan ettiğini söyledi.

Kazada yaralanan kişilerin, kamu yararı olarak bir köy okulundaki ana sınıfı öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılması halinde uzlaşacaklarını beyan ettikleri, şüphelinin de bu talebi yerine getireceğini kabullendiğini belirten Engin, bu dosya kapsamında ürünlerin kırtasiyeden alınarak öğrencilere ulaştırılması konusunda da destek olduklarını kaydetti.

Engin, bu tür dosyalarda tarafların uzlaşmasının önemine işaret ederek, toplumsal huzur ve fayda açısından da bunu değerli bulduklarını vurguladı.

Bu dosya için de taraflara yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Engin, "Bu olay mahkeme koridorlarında uzun süren yargılamalar yerine hızlı bir şekilde çözümlendi. Kazaya sebebiyet veren şüphelinin, uzlaşma sağlandığı için herhangi bir ceza uygulanmadan dosyası kapanmıştır. Ulaştırdığımız kırtasiye malzemelerinden dolayı öğrenciler de çok mutlu oldu" dedi.

Öğrencilere kırtasiye yardımıyla hapis cezasından kurtuldu

"Umarım bu tarz uzlaşmaların sayısı artar"

Okul müdürü Zeki Kozan ise soruşturma dosyasında taraflar arasındaki uzlaşma sayesinde öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak ulaştırıldığını söyledi.

Uzlaşma şartı olarak kırtasiye desteği istenmesinin eğitim ve öğretime verilen önemi de gösterdiğini anlatan Kozan, "Umarım bu tarz uzlaşmaların sayısı artar. Toplumu sorunlarla meşgul etmektense çocukları sevindirmek, mutlu etmek ve onların yüzündeki parıltıyı görmek hepimizi mutlu edecektir. Bu ışıltıyı bugün çocuklarımızın yüzünde gördük ve çok sevindik. İki tarafa da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Down sendromlu Mevlüt'ün askerlik hayali gerçek oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Güney Kore, G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini kınadı
12:58
Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim iddiası
13:00
Windsor Kalesi’ne hırsız girdi
12:40
Terkos Gölü'nde renk cümbüşü
12:37
Bakan Uraloğlu: Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi için ülkeler arası iş birliği şart
13:04
Putin'den balistik füze saldırısına nükleer silahla yanıt verilmesine onay
Terkos Gölü'nde masalsı sonbahar manzarası
Terkos Gölü'nde masalsı sonbahar manzarası
FOTO FOKUS
Usülsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar
Usülsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ