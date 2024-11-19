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Türkiye
TRT Haber 19.11.2024 09:48

66 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

66 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı

Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonunda 459 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyon kapsamında örgütün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, hücre evlerinde barınmak, haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, paylaşımına, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz" notunu düştü.

 

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