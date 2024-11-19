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Türkiye
AA-İHA 19.11.2024 12:05

Usulsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar

Tunceli'de usulsüz şekilde sakarmeke avlayan 2 kişi, dronla tespit edildi. Ekipler tarafından bu kişiler hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 14 bin 864 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Avcılara dronla suç üstü

Bölgedeki dağlık ve sulak alanları dronla denetleyen ekipler, 2 kişinin Keban Baraj Gölü’nde yaşayan sakarmeke kuşlarını avladığını tespit etti.

Ekipler tarafından bu kişiler hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 14 bin 864 lira ceza kesildi.

Avlanılan 4 sakarmeke kuşuna ekiplerce el konuldu.

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