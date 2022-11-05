Sahte ya da son kullanma tarihi geçmiş mamalar kedi ve köpek gibi evcil hayvanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzun süreli hastalıklara sebep olabiliyor.

Veteriner Melih Ateş, sahte mamaların hayvanlara ciddi zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle başta sindirim sistemi hastalıkları, ağız diş sağlığı, mide bağırsak sağlığı bununla beraber deri ve tüy sağlığı sorunları ile karşılaşabiliriz. Uzun vadede içeriği düzgün olmayan mamalarda da ileride böbrek hastalıkları ile karşılaşabiliriz."

"Mamalarda son kullanma tarihi ve bandrolüne dikkat edilmeli"

Bandrol olmayan mamalarda mutlaka fabrika üretim seri numarası olması gerekiyor.

Gerçek mamayı orijinalinden ayırt etmek oldukça zor. Satın alınan kapalı mamalarda son kullanma tarihi ve bandrolünün kontrol edilmesi öneriliyor.

İnternetten verilen siparişlerin güvenli sitelerden yapılması öneriliyor

Açık alınan mamaların, orijinal paket mamalar ile aynı renk ve büyüklükte olması riski en aza düşürüyor.

Sahte mama ile karşılaşıldığında şikayetçi olunması isteniyor.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sahte ya da tarihi geçmiş mama ile karşılaşıldığında tüketici derneklerine, Ticaret Tarım İl Müdürlüklerine ya da hakem heyetlerine başvurulabileceğini söyledi.

İnternet üzerinden verilen siparişlerin ise güvenilir sitelerden yapılması oldukça önemli.

Haber: Sena Kaya