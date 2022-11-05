Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'i arama çalışmaları 11'inci gününde
İş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'ten 11 gündür haber alınamıyor. Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da İstanbul'da tören yapılacağı açıklandı.
70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.
Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.
Kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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