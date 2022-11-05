Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin cenazesi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Midilli'nin cenazesi, Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyüne götürüldü.
Köy camisinde düzenlenen törende, Midilli'nin yakınları tarafından tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü.
Törene katılan Vali Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Midilli'nin yakınlarına başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Midilli'nin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Etiketler: Koronavirüs Kırklareli
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