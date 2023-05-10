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Türkiye
İHA 10.05.2023 15:26

Tarihi eser operasyonu: Yüzyılın definesi olarak bilinen "Elmalı Sikkesi" ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 adet "Elmalı Sikkesi" ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonu: Yüzyılın definesi olarak bilinen "Elmalı Sikkesi" ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Operasyon Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı.

Köyde yaşayan Ü.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi alan ekipler şahsın adresine baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramada 76 adet ‘Elmalı Sikkesi’ ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.

Yüzyılın definesi olarak adlandırılıyor

Ele geçirilen Elmalı Sikkesinin ise kaynaklarda "Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunmuş yüzyılın definesi olarak adlandırılan hazine" olarak biliniyor ve geçmişi ise M.Ö. 5. yüzyılda Persler'in Yunanistan'ı istila etmelerinden sonraki döneme kadar dayandığı biliniyor. 

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