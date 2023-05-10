Tarihi eser operasyonu: Yüzyılın definesi olarak bilinen "Elmalı Sikkesi" ele geçirildi

Operasyon Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı.

Köyde yaşayan Ü.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi alan ekipler şahsın adresine baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramada 76 adet ‘Elmalı Sikkesi’ ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.

Yüzyılın definesi olarak adlandırılıyor

Ele geçirilen Elmalı Sikkesinin ise kaynaklarda "Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunmuş yüzyılın definesi olarak adlandırılan hazine" olarak biliniyor ve geçmişi ise M.Ö. 5. yüzyılda Persler'in Yunanistan'ı istila etmelerinden sonraki döneme kadar dayandığı biliniyor.