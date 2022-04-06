Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tapu meselesi yüzünden 3 akrabasını vurdu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi; ağabeyi, yeğeni ve yengesini silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sakarya Serdivan'da bir kişi, ağabeyi ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeyi, yengesi ve yeğenine ateş etti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan 3 kişinin öldüğü belirlendi.
Ailenin bir çocuğu ise balkonda saklanarak kurtuldu.
Polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Sakarya
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