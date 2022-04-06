Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 5 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, 2 binaya daha sıçradı. Ekiplerce söndürülen yangın kameralara yansıdı.
Elazığ'da Kültür Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
O anlar kameralara yansıdı.
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