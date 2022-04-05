Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli’de teröristler tarafından kullanılan 5 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından kullanılan 5 sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu kapsamında il kırsalında operasyon düzenledi.
Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.
Aramalarda büyük LPG tüpü, 13 pil bloğu, 6 güneş paneli, akü, uyku tulumu, battaniye, sırt çantası, branda, 2 testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele Tunceli
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