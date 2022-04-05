Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
AnadoluJet'in Budapeşte uçuşları 2 Haziran'da başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri, 2 Haziran'da başlayacak.
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şirketin uçuş ağının genişlemeye devam ettiği belirtilerek, "Sabiha Gökçen-Budapeşte hattımız açılıyor. Sabiha Gökçen-Budapeşte uçuşlarımız 2 Haziran'dan itibaren başlıyor. Haftada 3 gün (Perşembe, Cuma, Pazar) gerçekleştirilecek seferlerimize biletinizi hemen alın." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: THY
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