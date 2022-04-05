Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Isparta'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 1080 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 bin 522 cep telefonu aksesuarı, 83 kilogram kıyılmış tütün, 70 bin dal doldurulmuş makaron, 1080 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Isparta Kaçakçılık Akaryakıt
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