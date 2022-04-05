Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.