Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik mobil radarı, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen fark etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında 1 saat sonra yine lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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