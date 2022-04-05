Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
16 ilde DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
Balıkesir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 16 ilde, 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli yakalandı.
Diğer 3 zanlının ise yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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