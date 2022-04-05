Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen tır, sürücüsünün dinlenme alanına girmek için manevra yaptığı hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.
Tuzla'da, tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Ömer B. idaresindeki tır, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.
Bariyerlere çarparak duran hafif ticari araçtaki sürücü ile 2 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 3 kişiyi çıkardı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bahçesaray'da, kalınlığı 5 metreyi aşan karla mücadele sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz