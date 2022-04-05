Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçesaray'da, kalınlığı 5 metreyi aşan karla mücadele sürüyor
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kış etkisini sürdürüyor.39 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunun açılması için nisan ayında karla mücadele devam ediyor. Kar kalınlığının 5 metreyi aştığı bölgede tipi ve çığ riski ekipleri zorluyor.
Son yılların en yoğun karının yağdığı Bahçesaray ilçesinin Van ile bağlantısı koptu. Yılın büyük kısmını kar altında geçiren Bahçesaray'da bu yıl kış daha çetin geçti.
Nisan ayında bölgedeki kar kalınlığı 5 metreye kadar ulaşırken, bazı yerlerde ise tabaka artık buza dönüşmüş durumda.
Sık sık çığ olaylarının yaşandığı bölgede Van-Bahçesaray Karayolu da uzun süredir ulaşıma kapalı.
Çığ riskine karşı çalışmalar kontrollü yürütülüyor.
Haber: Hümeyra Pardeli Dündar
Kamera: Zafer Kumru
Etiketler: Kar Yağışı
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