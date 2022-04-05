Son yılların en yoğun karının yağdığı Bahçesaray ilçesinin Van ile bağlantısı koptu. Yılın büyük kısmını kar altında geçiren Bahçesaray'da bu yıl kış daha çetin geçti.

Nisan ayında bölgedeki kar kalınlığı 5 metreye kadar ulaşırken, bazı yerlerde ise tabaka artık buza dönüşmüş durumda.

Sık sık çığ olaylarının yaşandığı bölgede Van-Bahçesaray Karayolu da uzun süredir ulaşıma kapalı.

Çığ riskine karşı çalışmalar kontrollü yürütülüyor.

Haber: Hümeyra Pardeli Dündar

Kamera: Zafer Kumru