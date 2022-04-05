Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da çamur yağdı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, araçların üzeri çamurla kaplandı.
Bolu merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.
Hafif şekilde süren yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların yarın sona ereceğini, perşembe ve cuma günü tekrar etkili olacağını duyurdu.
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