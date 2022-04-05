Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Pendik’te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili açıklama yapıldı.

Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebeğin, 30 Mart'ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığa bağlı bir kuruluşa getirildiği kaydedilen açıklamada, "31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir." denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.