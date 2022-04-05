Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakanlık'tan Nisa bebekle ilgili soruşturma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beyin ölümü gerçekleşen Nisa Mihriban bebekle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Pendik’te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili açıklama yapıldı.
Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebeğin, 30 Mart'ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığa bağlı bir kuruluşa getirildiği kaydedilen açıklamada, "31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir." denildi.
Açıklamada, konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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